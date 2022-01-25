İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok (2) - Haberler
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İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok (2)

İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

OTOBÜS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDIBolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da otobüslerin geçişlerine izin verilmeye başlandığını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - OTOBÜS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da otobüslerin geçişlerine izin verilmeye başlandığını duyurdu. Vali Ümit yaptığı açıklamada, " İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizden İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyen, 32 otobüs ve çok sayıda otomobilde bulunan 2 bin 500 yolcu misafir edilmiş, ihtiyaçları karşılanmıştır. TIR'lar bekletilmekte, otobüs ve otomobil geçişlerine izin verilmektedir" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Bolu, kar, Güncel, Haber

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