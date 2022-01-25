İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok (2)

İSTANBUL (DHA) - OTOBÜS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da otobüslerin geçişlerine izin verilmeye başlandığını duyurdu. Vali Ümit yaptığı açıklamada, " İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizden İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyen, 32 otobüs ve çok sayıda otomobilde bulunan 2 bin 500 yolcu misafir edilmiş, ihtiyaçları karşılanmıştır. TIR'lar bekletilmekte, otobüs ve otomobil geçişlerine izin verilmektedir" ifadelerini kullandı.