İsrail vatandaşı Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

İsrail vatandaşı Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ile bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

İsrail vatandaşı Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ile bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Akşam saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

"Anam babam sana feda olsun ya Resulullah", "Lideri Muhammed olan bir ümmet baş eğmez", "Ey Macron Ey Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar atarak tekbir getiren Filistinliler, Kelime-i Tevhid bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Fransa'dan yapılan açıklamaların apaçık bir İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunu belirten göstericiler, Hazreti Muhammed ümmetinin Fransa'ya boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Yafa'daki Yefet Caddesi'nin başından itibaren yürüyüş yapan Filistinliler, caddenin sonlarına doğru gösteriyi olaysız şekilde sonlandırdı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi aynı bölgede bulunan Fransa büyükelçilik konutunun etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi kurumların yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden tepkiler gelmişti.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat