İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi

22.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:20

İsrail ordusuna ait bir tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.

İsrail ordusuna ait bir tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.

İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi'nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, tank sürücüsünün yükleme işlemi sırasında hızı ayarlayamadığı ve tankı taşıyıcıya uygun açıda konumlandırmadığı tespit edildi. Askeri polis, kazanın ardından olay yerini güvenlik kordonuna alarak tankı kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi
İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi
İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi
İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
'Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada'
"Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla İdil Fırat Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Falcao Mert Günok Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Bursa Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 23:20:38. #1.15#
title