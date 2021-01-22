İsrail ordusu Lübnan'dan gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
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İsrail ordusu Lübnan'dan gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

22.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:28
İsrail ordusu Lübnan'dan gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen ve İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen ve İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulmadan önce İsrail güçlerince takip edildiği belirtildi.

Düşürülen İHA'nın türü ve kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 7 Ağustos 2020'de kendisine ait İHA'yı Lübnan'dan geldiğini sanarak yanlışlıkla vurmuştu.

Lübnan ise 10 Eylül'de hava sahasını ihlal eden bir İsrail İHA'sının düşürüldüğünü kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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