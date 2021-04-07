İsrail menşeli renksiz düz cam ithalatına yönelik soruşturma kapatıldı
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İsrail menşeli renksiz düz cam ithalatına yönelik soruşturma kapatıldı

Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi
İsrail menşeli renksiz düz cam ithalatına yönelik soruşturma kapatıldı

Yerli üreticilerin başvurusuyla İsrail menşeli renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma, başvurunun geri çekilmesi üzerine önlemsiz kapatıldı.

Yerli üreticilerin başvurusuyla İsrail menşeli renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma, başvurunun geri çekilmesi üzerine önlemsiz kapatıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticilerin başvurusu üzerine İsrail menşeli renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının, başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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