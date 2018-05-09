İsrail İran Askeri Üssüne Saldırdı: 15 Ölü
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran'a ait askeri üsse saldırdı. Saldırıda 8'i İran askeri, 15 kişi öldü.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan İran'a ait askeri karargahlarda dün gece şiddetli patlamalar meydana geldi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etmişti. Olayın perde arkası ise bugün ortaya çıktı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki İran'a ait askeri tesislere düzenlediği saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti.