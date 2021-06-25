İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 24 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 24 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 24 Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 24 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 24 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta ve Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, Kefr Kaddum'da 2, Beyta'da bir Filistinlinin İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulduğunu belirtti.

Beyta'da vurulan ve kimliği henüz bilinmeyen Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Beyta'da 17, Kefr Kaddum'da 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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