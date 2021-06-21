İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE'yi ziyaret edecek
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE'yi ziyaret edecek

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE'yi ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in gelecek hafta resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in gelecek hafta resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in BAE ziyaretinin 29-30 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Ziyarette Lapid'in İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğunun resmi açılışını da yapacağı ifade edildi.

Lapid, BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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