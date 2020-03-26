İsrail'de Meclis Başkanlığına Gantz seçildi İsrail'de Yuli-Yoel Edelstein'in dün istifasıyla boşalan Meclis Başkanlığına, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski rakibi ve muhtemel müstakbel ortağı Benny Gantz seçildi.

İsrail'de Yuli-Yoel Edelstein'in dün istifasıyla boşalan Meclis Başkanlığına, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski rakibi ve muhtemel müstakbel ortağı Benny Gantz seçildi.

Muhalefet partilerinden gelen yeni başkanın seçilmesine yönelik baskıların ardından istifa eden Edelstein'den boşalan Meclis Başkanlığı için yapılan seçime, eski Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz tek aday olarak katıldı.

Sol bloktaki birçok milletvekili oylamaya katılmazken, Başbakan Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok Gantz'ı destekledi.

Yapılan oylamanın sonunda Gantz, 18 "hayır"a karşı 74 "evet" oyu alarak yeni Meclis Başkanı oldu.

Ganzt, Netanyahu liderliğindeki hükümete katılacak

Partisinden gelen itirazlara rağmen Gantz'ın bugün Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı dağıldı.

Mavi-Beyaz'ın dağılmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Gantz'ın Netanyahu liderliğindeki sağ blokun kuracağı hükümette yer alacağı belirtildi.

Haberlerde, kurulacak hükümette Gantz'ın Meclis Başkanlığını bırakarak Dışişleri Bakanı olacağı, 2021'de de Netanyahu'nun yerine başbakanlık koltuğuna oturacağı dile getirildi.

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi Likud 120 sandalyeli Meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Gantz'ın liderlğindeki Mavi-Beyaz 33 vekil çıkarmıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamış ve 58 milletvekilinde kalmıştı.

Kaynak: AA