İsrail'de Kovid-19 önlemlerine uymayan 13 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı
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İsrail'de Kovid-19 önlemlerine uymayan 13 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı

05.10.2020 01:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 01:39
İsrail'de Kovid-19 önlemlerine uymayan 13 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı

İsrail polisi, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayarak bir sinagogta toplanan 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayarak bir sinagogta toplanan 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, Bney Brak kentindeki bir sinagogda toplandı.

İsrail polisi, salgının yayılmasını önlemek için alınan kapsamlı kapatma uygulamalarına uymadıkları gerekçesiyle kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.

Yahudiler, "Nazilere" benzettiği polisin bölgeden çıkmasını istedi.

Bir polisin, Yahudiler arasındaki bir çocuğa saldırdığı, kalabalığın da polise taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail polisi, müdahale sırasında 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldı.

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki hızlı yükseliş nedeniyle yaklaşık 10 gün önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kapsamlı kapatma kararlarının, 14 Ekim'e kadar uygulanacağı belirtilmişti.

Tel Aviv yönetimi ayrıca, 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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