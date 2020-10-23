İspanya'da son 24 saatte 19 bin 851 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 19 bin 851 yeni koronavirüs vakası

23.10.2020 20:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:00
İspanya'da son 24 saatte 19 bin 851 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha virüs tespit edildiği, 231 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 752'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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