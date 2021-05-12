İspanya'da Kovid-19'un az görüldüğü bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına seyirci alınacak
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İspanya'da Kovid-19'un az görüldüğü bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına seyirci alınacak

İspanya'da Kovid-19'un az görüldüğü bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına seyirci alınacak
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına seyirci alınması kararı aldı.

İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına seyirci alınması kararı aldı.

Ülkedeki özerk yönetim hükümetleriyle yapılan Bölgesel Sağlık Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan, Kültür ve Spor Bakan Jose Manuel Rodriguez Uribes ile Sağlık Bakanı Carolina Darias, 1. ve 2. futbol liglerinde sezonun son iki haftasında ve play-off maçlarında, basketbolda ise 1. ligin kalan maçlarının seyircili oynanacağını açıkladı.

Uribes, Kovid-19'da 1. seviye olarak tanımlanan düşük vaka sayısının olduğu bölgelerdeki futbol stadyumlarına en fazla 5 bin kişinin alınacağını, FFP2 tip maske takma zorunluluğu getirileceğini, ateşleri ölçülerek içeri girecek seyircilerin sadece su içmelerine izin verileceğini söyledi.

Her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 yeni vaka sayısının 80'in altında olduğu bölgeleri kapsayan uygulamadan mevcut durumda, ülkedeki 17 özerk yönetimden sadece 7'si (Valensiya, Balear Adaları, Galisya, Murcia, Extremadura, Asturias ve Kanarya Adaları) yararlanacak.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid, Katalonya, Bask gibi özerk bölgelerde maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında 16 Mayıs Pazar günü oynanacak Valencia-Eibar ve Villarreal-Sevilla ile ligin son haftasında 23 Mayıs'taki Elche-Athletic Bilbao, Levante-Cadiz ve Celta Vigo-Real Betis maçları seyircili oynanacak.

Ülkede Mart 2020'den bu yana futbol ve basketbol müsabakaları seyircisiz oynanıyordu.

Son iki haftadır vaka sayılarında düşüşün olduğu İspanya'da mevcut durumda her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 173'e gerilemiş durumda bulunuyor.

İspanya, Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır uyguladığı serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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