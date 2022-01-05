İspanya'da "3 Kral" bayramı etkinlikleri Kovid-19 önlemleri altında yapıldı

İspanya'da "Üç Kral" (Los Reyes Magos) adıyla yapılan Katolik dini bayramı dolayısıyla çocukları eğlendirmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen etkinlikler Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirildi.

Katolik dini kültürüne göre Hz. İsa'nın doğumuyla bağlantılı olarak eski doğu ülkelerindeki üç kralın hediye getirmesine atıfta bulunulan ve 6 Ocak'ta kutlanan bayramdan bir gün önce düzenlenen karnavallar İspanya'nın farklı kentlerinde yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılmayan karnaval geçitleri, bu yıl bazı kentlerde yine iptal edilse de çoğu yerde sanal gösterilere ağırlık verilmesi, katılımcı sayısının düşürülmesi ve çocuklara şeker atma geleneğinin yasaklanması gibi kısıtlamalarla gerçekleştirildi.

Başkent Madrid'de yağmurlu ve soğuk havaya rağmen şehir merkezinde organize edilen geçitte, astronomi teması öne çıkartılarak masal kahramanlarının canlandırıldığı ve sirk sanatçılarının yer aldığı etkinlikler yapıldı.

Kovid-19'da son bir haftadır günlük vaka sayısının 100 binlerin üzerinde olduğu İspanya, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısının Avrupa'da en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor.

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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