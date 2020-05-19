İslami yardım kuruluşu Zekat Vakfı'ndan California'da 19 ton patates bağışı NEW ABD'de faaliyet gösteren İslami yardım kuruluşu Zakat Foundation (Zekat Vakfı) Los Angeles şubesi tarafından Orange İlçe Gıda Bankası'na 19 ton patates yardımı yapıldı.

NEW ABD'de faaliyet gösteren İslami yardım kuruluşu Zakat Foundation (Zekat Vakfı) Los Angeles şubesi tarafından Orange İlçe Gıda Bankası'na 19 ton patates yardımı yapıldı. Zekat Vakfı Los Angeles sorumlusu Ebru Awad AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ailelere yardım amaçlı, 19 ton patatesi California'nın Orange bölgesindeki yiyecek bankasına bağışladıklarını, Chicago ve başkent Washington DC civarında da benzer yardım dağıtımının söz konusu olduğunu belirtti.Awad, "Patates temel gıda olduğu için salgın döneminde herkesin ihtiyaç duyacağı bir yiyecek. Vakfımızın bir bağışçısının yardımı ile Washington eyaletinden kamyonlarla getirip teslim ettik." dedi.

Orange İlçe Gıda Bankası Direktörü Mark Lowry, yapılan yardım için, "Böylesi bir kriz döneminde, Zekat Vakfı yetkililerine bu muhteşem yardım için teşekkür ederiz. Her zamankinden daha fazla, Kovid-19'dan ekonomik olarak etkilenen insana yardım etmek durumunda kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Desteğiniz için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Orange, 4466 pozitif tanı ve 88 ölümle ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü 4. ilçesi konumunda.

Kaynak: AA