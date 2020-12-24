İslami Cihad, BM'nin Filistinli mültecilere gıda yardımlarını kısıtlamasına tepki gösterdi
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İslami Cihad, BM'nin Filistinli mültecilere gıda yardımlarını kısıtlamasına tepki gösterdi

24.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:36
İslami Cihad, BM'nin Filistinli mültecilere gıda yardımlarını kısıtlamasına tepki gösterdi

Filistin İslami Cihad Hareketi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitmesine tepki gösterdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitmesine tepki gösterdi.

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Ahmed el-Mudellel yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA yönetiminin mülteci kamplarında yaşanan trajik duruma rağmen mültecilere sunulan yardım ve hizmetlerde kısıtlamaya gitmede ısrar ettiğini belirtti.

UNRWA'nın yardımları kısıtlama politikasının mültecilere yönelik komplonun arttığını gösterdiğine işaret eden Mudellel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son anlarında, UNRWA'nın çalışmalarına son vererek Filistinlilerin dönüş hakkını yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Mudellel, uluslararası topluma "sorumluluklarını üstlenme ve mültecilere hizmetlerini sunabilmesi için UNRWA'yı destekleme" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'ın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Yaşadığı mali kriz nedeniyle mültecilere sunduğu bazı yardımlarda kısıtlamaya gideceğini açıklayan UNRWA, bu kısıtlamanın bir kısmının yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarıyla ilgili olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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