İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da Toplanıyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komite toplantısının yarın İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı başta olmak üzere, artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak üzere acil bir toplantı yapılması çağrısında bulunduğu bildirildi. Bu çerçevede, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komitei toplantısı düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Sözkonusu toplantıya BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmektedir" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA