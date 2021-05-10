İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtti.

İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.

Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde en az 305 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp 'Olduğun yerde huzur' notunu düştü
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:47:05. #1.16#

title