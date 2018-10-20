İslahiye'de Çuval İçerisinde Sokağa Bırakılmış 8 Yavru Köpek Bulundu

İslahiye'de çuval içerisinde sokağa bırakılmış 8 yavru köpek bulundu

Çuvalın üzerine yazılmış not ise hayvanseverler tarafından tepkiye neden oldu

Çuvalla sokağa bırakılan yavru köpekleri bulan hayvansever tepkisini de not ile dile getirdi

Yavruları bulan hayvansever, yavru köpeklerle bulduğu ve "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazan nota ise, "Bunları buraya bırakanlar bunlardan beter olsunlar" diye yazdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çuval içerisinde sokağa bırakılmış 8 yavru köpek buldu. Köpek yavrularını bulan vatandaş ise, hayvanlar ile birlikte, "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazılı bir not da buldu

Edilinen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı bölgesinde çuval ile sokağa bırakılan 8 köpek yavrusu bulundu. Ağzı bağlı çuval içerisindeki köpekler, İslahiye'nin Ortaklı mahallesinden Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez mahallesine seyir eden Mahmut Sezer isimli vatandaş tarafından bulundu. Çuvalın hareket ettiğini fark eden Mahmut Sezer, çuvalın ağzını açtığında ise büyük bir şok yaşadı.

"Bunları bırakanlar, bunlardan beter olsunlar" notu bıraktı

Yavrulara sahip çıkan Sezer, çuvalda ise "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazılı not da buldu. Notu okuyunca şaşıran Sezer, notun üstüne ise "Bunları buraya bırakanlar, bunlardan beter olsun" yazısını yazdı. Mahmut Sezer, "Sabah saatlerinde Hatay Hassa'da bulunan iş yerime gidiyordum. Bir çuvalın hareket ettiğini gördüm, çuvalı açtığımda 20 günlük, köpek yavrularını gördüm. Nasıl bir vicdan bu yavruları bırakabilir. Bu canları atanlar insan olmaz. Bu vicdansızlar, bu canlardan daha beter olsunlar. Yazık annelerinde ayrılmışlar. Hayvanları sevmeyen insan olamaz" dedi.

Gaziantep Hayvanları Koruma temsilcili tarafından alınan yavru köpekler, İslahiye'deki köpek barınağına götürüldü