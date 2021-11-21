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İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Poomsae Senkron Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Poomsae Senkron Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da devam eden organizasyonda Nazmi Buğra Ercan, Yusuf Şiyar Kıran ve Hamza Onur Korkmaz'dan oluşan Erkek Poomsae Senkron Mili Takımı, dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada bugün Kadın Poomsae Senkron Milli Takımı gümüş, ferdi poomsae dalında da Türkan Teke bronz madalya kazanmıştı.

Organizasyonda Türkiye böylece 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplam 3 madalyaya ulaştı.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası, 25 Kasım Perşembe günü sona erecek.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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