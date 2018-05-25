İş Yeri Basıp Arkadaşlarını Döven Kızlar Gözaltına Alındı
Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaşan 3 genç kız gözaltına alındı.
Batman'da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven ve bunları kameraya çeken 3 genç kız gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) söz konusu olayı gündeme getirmesinin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. Saldırgan kızların, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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ah be. . . nerdesin 1980 ler. . 98 lar. . yav insan perihan abla dizisinin müziğini bile dinlediği zaman huzur buluyor. . . insanların birbirine dostluk, iyilik, dostluk, sıcaklık, samimiyet, içtenlik, vefa, saygı, sevgi sattığı. . perihan ablalarlı, adile naşitli. . . yıllardan. . . . . . . . hiç kimsenin birbirine güveninin olmadığı, herkesin birbirine ağalık sattığı, türban, sakal, şarşaf, salvar, osmanlı, şekil islamı. . . . . . . . sattığı. . . . bol afganlı pakistanlı suuriyeli ıraklı ğurtlaa vadili yıllara. laağğğğğğğyynCevap Yaz Yayından Kaldır
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Off tek dilegim o yasta biz kiz cocuguna sahip vicdanli bir hakime denk gelin size icerde o zaman gostercekler dayak atip videoya cekip oraya buraya atmayi aklinizi alirlar icerde yavrum merak etmeyin hazir olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar ne ki doğuracakları çocukları ne olsun yazık ülkeye zarar verecek nesiller getirecekler kültürsüz seviyesiz insan böyle tipler ayrıca sana bir hata yapmışsa ver mahkemeye sen niye dovuyorsun vücut bütünlüğüne karışıyorsun bu kadar basit miCevap Yaz Yayından Kaldır
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KURRİYE HANIM AYIP OLMUYOR MU?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ceza almaktan kormuyorlardı verin cezayı görsünler nasıl ve yalvarsınlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır