İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

22.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:57
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de, geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 15,3'e geriledi.

Türkiye'de, geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 15,3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 15 olarak hesaplandı.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 15,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 25,3'e gerilerken, 15-64 yaş grubunda da 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişiye, istihdam oranı da 2,9 puan azalışla yüzde 42,8'e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 59,8, kadınlarda yüzde 26,3 olarak belirlendi.

Geçen yıl 4 milyon 716 bin kişi tarım, 5 milyon 497 bin kişi sanayi, 1 milyon 538 bin kişi inşaat, 15 milyon 60 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarımda 381 bin, sanayide 64 bin, inşaatta 12 bin, hizmet sektöründe 812 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2020'de sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,3 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl 30 milyon 873 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 49,3 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 68,2, kadınlarda ise yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın iş gücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:

2020
İşsizlik oranı (yüzde)13,2
İşsiz (bin kişi)4.061
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 25,3
İstihdam (bin kişi)26.812
İstihdam oranı (yüzde)42,8
İş gücüne katılma oranı (yüzde)49,3

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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