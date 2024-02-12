Vatandaşlar Türkiye'deki işsiz sayısını merak ediyor. Birçok kişi işsizlik oranlarını araştırıyor. 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı kaç? 2024 işsizlik oranı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI KAÇ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu.