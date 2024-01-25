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25 Ocak 2024 Gündemi

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Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma törenine katılacak, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek AK Parti'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Síofra O'Leary yıllık raporu açıklayacak, avukatlar ve hukukçular Can Atalay için açıklama yapacak, Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen için cenaze töreni düzenlenecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tünel indirme törenine katılacak, TBMM Genel Kurulu İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili görüşmelerine devam edecek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, Milli Güvenlik Kurulu toplanacak, Meral Akşener Erzurum'da programına katılacak, Çağdaş Gazeteciler Derneği panel düzenleyecek

ANKA HABER AJANSI 25 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: Milli Savunma Bakanlığı' nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

11.00: ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, AK Parti'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.30: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Síofra O'Leary, Strazburg'ta; Mahkeme'nin yıllık raporu ve 2023 istatistiklerini açıklayacak.

11.30: Avukatlar ve hukukçular, cezaevindeki Milletvekili Can Atalay için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.23: Önceki CHP Genel Başkanı, ANKA Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

14.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samatya Yağmursuyu Tüneli TBM İndirme Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında, 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayacak.

15.30: Milli Güvenlik Kurulu toplanacak.

17.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da Teşkilat Buluşması programına katılacak.  (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

18.00: Çağdaş Gazeteciler Derneği, Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde; "Gazetecilik Denince: Adalet, Demokrasi, Laiklik" başlıklı panel düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA / Güncel

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