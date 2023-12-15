Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5 olduğunu açıkladı. Yılmaz ayrıca, genç işsizliğinin de önemli ölçüde azaldığını belirtti.

- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımız ise yüzde 8,5 düzeyindedir. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda, bu önemli bir performans" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu yıl 'Toplum 5.0' temasıyla düzenlenen 2'inci İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, çok sayıda kamu ve özel sektörün insan kaynakları temsilcileri katıldı.

"340 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SAĞLANDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında, ülkemizin insan kaynağının dünyanın gelişen şartlarına uygun olarak planlanması için beş yıllık Stratejik İnsan Kaynağı Planlaması çalışmalarını başlattık. İstihdam talepleriyle gençlerimizin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik Kariyer Kapısı hizmetini devreye aldık. Diğer taraftan tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri gençlerimizle reel sektör arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Gençlerin mezun olmadan önce kariyer farkındalığı edinebileceği, beceri ve yetkinlik kazanabileceği Ulusal Staj Programını kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde hayata geçirilmiştir. OECD tarafından, 2020'den bu yana 4 yıl üst üste üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen program ile bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize staj imkanı sağlanmıştır. Böylece, herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı arzıyla talebini buluşturma imkanı elde ettik. Ayrıca kamuda tüm işe alım süreçlerini Kariyer Kapısı dijital platformuna taşıyarak liyakat esaslı, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduk" dedi.

"İŞSİZLİK ORANIMIZ YÜZDE 9,1'E GERİLEMİŞTİR"

'Genç istihdam dahil olmak üzere istihdam artmakta ve işsizlik oranı gerilemektedir' diyen Cevdet Yılmaz, "2023 yılında, yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 büyüme kaydetti. Son çeyrekte, 3'üncü çeyrekte 5.9 büyümemiz var. Yılsonunda inşallah 4.4 gibi bir rakamla kapatmayı ön görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin istihdam 504 bin kişi artmış ve işsizlik oranımız 0,9 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilemiştir. Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımız ise yüzde 8,5 düzeyindedir. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda, bu önemli bir performans. Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yılsonunda yüzde 10,1 olarak tahmin etmiştik. Bu son gelen rakamlar, olumlu yönde bir düzelme olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli bir işsizlik oranıyla kapatmış olacağız" diye konuştu.

"'TÜM PAYDAŞLARA BAZI GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Yılmaz, "Toplum 5.0 yaklaşımımız kapsamında burada bulunan tüm paydaşlara bazı görevler düşüyor. Teknolojinin insan kaynakları yönetimine entegrasyonu, yükseköğretim programlarının geleceğin mesleklerine uyumlandırılması, çalışan refahına hep birlikte katkıda bulunma, hayat boyu öğrenme ve insan analitiği gibi insan kaynakları alanındaki trendlerde kamu, özel sektör, sivil toplum, üniversiteler ve araştırma kurumlarının çok sıkı iş güdümü. İşte bu konularda hepimiz üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Kalkınmanın özü, insan aslında. Milli gelir, kişi başına düşen milli gelir, ihracat, bütün bunlar aslında sonuç göstergeleridir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, açılış konuşmasının ardından proje kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında başarı gösteren öğrenciler ve kurum temsilcilerine 'Yetkin insan, Lider Türkiye' ödüllerini takdim etti.