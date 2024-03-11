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Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 oldu

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TÜİK'e göre ocak ayında dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 9,1'e yükseldi. Bu dönemde dar tanımlı işsiz sayısı 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI DA ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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