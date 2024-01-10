TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 9'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aylık 0,4 artışla yüzde 9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye yükseldi.

TÜİK, 2023 yılının kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini bugün açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM SAYISI 236 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,5

Yaş grubu olarak 15-24'ü kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 22,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.