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Türkiye'de işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

KADIN VE ERKEKLERDE İŞSİZLİK ORANI

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİKTE AZALMA

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

Delinin Çırağı:

Toplum yararına çalışma diye bir şey icat ettiler. belediyeler asgari ücret ile geçici işçi alıyor işsizlik rakamı düşük çıkıyor. yoksa işsizliğin düştüğü falan yok. Kağıt üstünde rakamlarla oynuyorlar sadece.

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mahmut süt:

zor durumdaki kardeşlerimiz Allah yardımcınız olsun

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HALİS ER:

birçok sektör eleman arıyor personel yok, şu emeklilere göre hafif işler oluşturulmalı, emekli maaşı ile yaşamak çok güç

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haksız mıyım:

Tüikten mi aldın haberi

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Salih Kandıralı:

Zaten 100 bin kişi geçen ay emekli olmuş. Azalan işsiz bunlar.

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sade vatandaş:

bu işsizlik verilerini emeklilere verilecek maaşları belirlemek için kullanılan enflasyon rakamlarını açıklayan çok bağımsız ve tarafsız çok güvenilir itibar edilir emeklilerin gözbebeği bir kurum olan tüik açıklamış

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ekaf paseh:

hesabı iş teklif ettik kabul etmediler üzerinden yapıyorlar sanırım yıllar önce işkur a başvurduğumda bana berberlik teklif etmişlerdi bende kabul etmemiştim sonradan hiç kimse ne aradı ne sordu rakam bu şekilde hesaplanıyor olabilir biz iş verdik kabul etmedi diye Not:Keşke kabul etseydim berberlerin kazandığı parayı kimse kazanmıyor...

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birol atess:

Asgari ucret geçim için uygunmuş gibi asgari ucretlileri işi var gibi saymak ne bileyim....

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Vatan Daş:

109 bin kişi yurtdışına kaçmış demekki.

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