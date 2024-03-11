TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre ocak ayında dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 9,1'e yükseldi. İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir?

İŞSİZLİK ORANI NE OLDU?

15 ve daha yukarı yaşta olan kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI KAÇ OLDU?

İşgücü ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.