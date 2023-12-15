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Çin'deki İstihdam Durumu İyileşmeye Devam Ediyor

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'deki istihdam durumunun istikrarlı bir performans sergilediğini ve sürekli olarak iyileşme kaydettiğini açıkladı. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı üst üste üçüncü ayda da yüzde 5 seviyesinde kaldı. İstihdamda istikrarı korumak için mesleki eğitim ve işe alım hizmetlerinin optimize edilmesi gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Liu Aihua, Çin'deki istihdam durumunun istikrarlı bir performans sergilediğini ve sürekli olarak iyileşme kaydettiğini söyledi.

Liu, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ankete dayalı kentsel işsizlik oranının Kasım'da üst üste üçüncü ayda da yüzde 5 seviyesinde kaldığını bildirdi.

Sözcüye göre Ocak-Kasım döneminde ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.

Liu, istihdam piyasasındaki bazı yapısal problemlere rağmen, istihdamda istikrarı korumaya yardımcı olan elverişli koşulların artmaya devam ettiğini belirtti.

Sözcü, bir sonraki aşamada mesleki eğitimin güçlendirilmesi, işe alım hizmetlerinin optimize edilmesi ve kilit önemdeki grupların istikrarlı istihdamını sağlamaya yönelik adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Genç işsizlik oranına da değinen Liu, Çin'in bu alandaki verileri hesaplama yöntemini mükemmelleştirmek için çalışmaya devam ettiğini ve çalışma tamamlandıktan sonra ilgili bilgilendirmeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Haberler

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