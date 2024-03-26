Bakan Işıkhan: Ekonomimizi güçlendirdikçe refahtan daha fazla pay vereceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe, artan refahtan işçilerimize, işverenlerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Orhan Yegin ile AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyümeyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu söyledi.

Işıkhan, bununla birlikte dolar bazında milli gelirin Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştığını kaydederek, kişi başına milli gelirin 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü aktardı.

Dün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023'e ait İş Gücü İstatistikleri hakkında da konuşan Bakan Işıkhan, işsizlik oranının bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini ve böylece toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

"Enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz"

Bu yıl kendilerine yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduklarını dile getiren Bakan Işıkhan, "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla, enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız olan, ülkemiz için önümüzdeki 100 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, işte tam olarak böyle bir sorumluluğun göstergesidir." diye konuştu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyelerini yüzde 50 artırdıklarını hatırlatan Işıkhan, yine emeklilere ödenen banka promosyon tutarlarını da kamu bankalarında 2 katına çıkardıklarını ifade etti.

"Artan refahtan daha fazla pay vermeye devam edeceğiz."

Işıkhan, emekliler haricinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ölüm aylığı alan hak sahiplerinin de promosyonlarını artırdıklarını söyleyerek, "Her zaman söylediğimiz gibi, denge ve disiplin içerisinde. Ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe, artan refahtan işçilerimize, işverenlerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından, belediyelerin SGK'ye olan borçları hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, şu anda Türkiye genelinde SGK'ye en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP belediyeleri olduğu bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleriyle SGK'ye en borçlu belediye olduğunu bildiren Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını devlete ödemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç, bugün 4,5 milyar düzeyinde olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda."

Bu borçların belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu bildiren Bakan Işıkhan, bunun herhangi bir yatırımla, icraatla açıklanabilecek bir tarafının olmadığını tüm Ankaralıların bildiğini söyledi.

Ankara'nın son 5 yılının hiçbir icraat yapılmadan geçirildiğini savunan Işıkhan, Ankara ve Keçiören'in kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını dile getirdi.

"CHP siyaseti, aslında yalan siyasetidir"

CHP'li belediyelerin fevkalade bir kadrolaşmayla belediyeye aldıkları işçilerin sigorta primlerini ödeyemediğini kaydeden Işıkhan, "Devlete prim borçlarını ödemeyen bu belediye başkanları, millete hizmet borcunu nasıl ödeyecekler? Maalesef, konuştukları her şey yalanlarla dolu. İşte CHP belediyeciliği de bu maalesef. CHP siyaseti, aslında yalan siyasetidir. CHP'nin belediyeciliği de talan belediyeciliğidir." dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubu, emeklilere yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılacak indirimlerin ve emeklileri önceleyen çalışmaların detayı hakkında soru sordu.

Bakan Işıkhan, başta sağlık, kültür ve ekonomik anlamdaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle çeşitli protokoller yapacaklarını bildiren Işıkhan, çalışma kapsamında emeklilere büyük ayrıcalıklar tanıyacaklarını söyledi.

Işıkhan, söz konusu çalışmalara yönelik tanıtımın nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceğini bilgisini de verdi.