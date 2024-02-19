CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Türkiye 'Borç Yüzyılı' oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, iktidarın iddia ettiği gibi Türkiye Yüzyılı olmadı ama 'borç yüzyılı' oldu. Milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Korkunç bir işsizlik var. Ekonomik kriz ortamında iş bulanlar kendilerini şanslı sayıyor. İş bulacak kadar şanslı olan ancak geliri giderini karşılamayan vatandaş ise mecburen kredi kartlarına yükleniyor ya da borcu borçla kapatmak için bankalardan yüksek faizle kredi çekiyor. Vatandaş faiz-borç-icra sarmalında yaşamak zorunda kalıyor. İktidar hala ekonomi güzellemesi yaparak hayal satıyor" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, vatandaşların bankalara kredi ve kredi kartları aracılığıyla borçlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"ENFLASYONUN DAHA DA YÜKSELMESİNDEN ENDİŞE EDEN VATANDAŞLAR, BORÇLANARAK TÜKETMEYE DEVAM EDİYOR"

"Yüksek enflasyon karşısında geliri giderini karşılamayan vatandaşlar, bankaların kapısını aşındırıyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi, şubatın ilk haftasında 10,3 milyar lira daha artarak 2 trilyon 855 milyar liraya yükseldi. Yüksek kredi faizlerine rağmen vatandaşlar, kredi kartlarına yüklendi ve bireysele kredilere olan talep arttı. Enflasyonun daha da yükselmesinden endişe eden vatandaşlar, borçlanarak tüketmeye devam ediyor. Kredi kartı borçlusu sayısı 2 milyon 298 bin kişilik artışla 36 milyon 674 bin kişi olurken bankalara bireysel kredi borcu bulunan vatandaş sayısı 2023 yılında, 2 milyon 68 bin kişilik artışla 39 milyon 898 bine yükseldi. Batık krediler şubatın ilk haftası itibarıyla 197,1 milyar liraya çıktı. Risk Merkezi'nin verilerine göre, 2023 yılında 852 bin 727 kişi bankalara olan bireysel kredi borcu nedeniyle; 865 bin 648 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Vatandaşların TOKİ'ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor. Borcunu ödeyemediği için takibe alınan ancak borcunu henüz ödememiş olanların sayısıysa 3 milyon 810 bin 476 kişi olarak hesaplandığı.

"CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILI, İKTİDARIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ TÜRKİYE YÜZYILI OLMADI AMA 'BORÇ YÜZYILI' OLDU"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, iktidarın iddia ettiği gibi Türkiye Yüzyılı olmadı ama 'borç yüzyılı' oldu. Milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Korkunç bir işsizlik var. Ekonomik kriz ortamında iş bulanlar kendilerini şanslı sayıyor. İş bulacak kadar şanslı olan ancak geliri giderini karşılamayan vatandaş ise mecburen kredi kartlarına yükleniyor ya da borcu borçla kapatmak için bankalardan yüksek faizle kredi çekiyor. Vatandaş faiz-borç-icra sarmalında yaşamak zorunda kalıyor. İktidar hala ekonomi güzellemesi yaparak hayal satıyor."