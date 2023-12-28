Zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacak 2024? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişikliğe gidilecek. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret maaşı gündeme gelirken zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacağı merak ediliyor. Zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacak 2024? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı en düşük 5 bin 365 TL en yüksek 10 bin 731 TL olarak uygulanıyordu. Yeni işsizlik maaşı en düşük 7 bin 993, en yüksek 15 bin 989TL oldu.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Geçtiğimiz yılda işsizlik maaşı tabanı 5.365 TL, tavanı ise 10.731 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2024 yılı itibariyle, 1 Ocak tarihinden geçerli olacak şekilde bu rakamlar yeniden revize edildi. Yeni güncellemeye göre: