2024 İŞSİZLİK ORANI: İşsizlik oranı arttı mı, ne kadar oldu? Aralık ayı işsizlik oranı yüzde kaç

İşsizlik oranı arttı mı, ne kadar oldu? Sorusu, yeni yıla girmemizin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. Peki, İşsizlik oranı arttı mı, ne kadar oldu? Aralık ayı işsizlik oranı yüzde kaç?

İŞSİZLİK ORANI NE KADAR 2024?

Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu. İşsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik ekimde yüzde 8,5 düzeyindeydi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.