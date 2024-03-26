Çankırı, Kastamonu, Sinop Bölgesi İşsizliğin En Düşük Olduğu Bölge

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çankırı'nın da içerisinde yer aldığı TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop) bölgesi, işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işgücü istatistiklerini paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 oldu. Bu işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu bölge oldu. Bölgede, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre 1,1 puanlık azalışla %3,5 olurken bu oran ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumuna geldi. Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 7,3 seviyesine gelirken işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu. - ÇANKIRI