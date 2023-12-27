Asgari ücret zammıyla işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı da değişti! İşte kalem kalem yeni ücretler

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün karar toplantısını gerçekleştirdi. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücret zammıyla birçok ücret de değişti. İşte işsizlik maaşından yaşlılık aylığına, rapor ücretlerinden stajyer maaşlarına yeni ücretler.

İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşıen düşük 5 bin 365 TL en yüksek 10 bin 731 TL olarak uygulanıyordu. Yeni işsizlik maaşı en düşük 7 bin 993, en yüksek 15 bin 989TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1.073 TL olarak uygulanıyordu. Zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek 1.600 TL oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler mevcut durumda ayakta tedavide günlük 299,49 TL, yatarak tedavide de 224,69 TL günlük rapor parası alıyordu. Zamla sonrası rapor ücretleri ayakta tedavide günlük 446 TL, yatarak tedavide de 334,7 TL oldu.

STAJYER MAAŞLARI

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Mevcut durumda stajyerler 3 bin 420 TL maaş alıyordu. Yeni durumda stajyer maaşı 5 bin 100 TL oldu.

GSS

SGK, GSS primini aylık 402 TL olarak uyguluyordu. Zammın ardından GSS primi aylık 600 TL oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. Zamdan önce en düşük prim tutarı 4 bin 292 TL, en yüksek prim ise 32 bin 193 TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 6 bin 400 TL, en yüksek prim ise 48 bin TL oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı, 2023'te yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3 bin 496 TL olmuştu. Zammın ardından yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 3 bin 471 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 5 bin 212TL oldu.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 2023'ün ikinci döneminde 3 bin 489 TL olmuştu. Asgari ücret zammının ardından 65 yaş aylığı 5 bin 202 TL oldu.