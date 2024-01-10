İşsizlik Oranı Yüzde 9'a Yükseldi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, TÜİK'in kasım ayı işsizlik verilerine ilişkin "Güven olmayınca, politika faizinde yapılan her artış, para politikasındaki her sıkılaştırma çok daha fazla durgunluğa ve çok daha yüksek işsizliğe sebep oluyor. Bu kısır döngüden çıkmanın tek çaresi var: Önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde, milletimizin sandıkta ne yapsa güven vermeyen saray yönetimini hezimete uğratması ve erken genel seçimin önünü açması" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aylık 0,4 artışla yüzde 9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye yükseldi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, kasım ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Öztrak'ın X hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"KASIM AYINDA, GERÇEK İŞSİZ SAYISI YILLIK 832 BİN KİŞİLİK ARTIŞLA 8 MİLYON 633 BİN KİŞİYE YÜKSELDİ. BU DÜNYADAKİ 95 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA"

"TÜİK 2023 Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilerle resmi işsiz sayısı tek bir ayda 115 bin kişi arttı. Haziran'dan sonra dört ay boyunca düşen işsizlik oranı da Kasım'da 0,4 puan artarak yüzde 9'a yükseldi. Bu, kasım ayında işsizlik eğiliminde çok keskin bir dönüşe işaret ediyor. Yine kasım ayında, gerçek işsiz sayısı yıllık 832 bin kişilik artışla 8 milyon 633 bin kişiye yükseldi. Bu dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan daha fazla. Gerçek işsizlik oranı ise aynı dönemde 2 puan artarak yüzde 22,4'e ulaştı.

"SARAYIN SEBEP OLDUĞU GÜVEN KAYBI ÇOK YÜKSEK. TELAFİ EDİLEMİYOR, DIŞARIDAN BEKLENEN PARA BİR TÜRLÜ GELMİYOR"

Sanayi Üretim Endeksi beş aydır kesintisiz bir şekilde düşmeye devam ediyor. Kasım'da aylık düşüş yüzde 1,4. Üretimdeki düşüş ciddi şekilde istihdamı etkilemeye başladı. Kasım ayında çalışanların sayısı, bir önceki aya göre 236 bin kişi azaldı. Hükümet, 'irrasyonel' politikalarının sebep olduğu enflasyon canavarını dizginlemek için sıkı para politikası uyguluyor. Ancak Sarayın kerameti kendinden menkul politikalarının sebep olduğu güven kaybı çok yüksek. Telafi edilemiyor, dışarıdan beklenen para bir türlü gelmiyor. Bunun sonucunda enflasyonu düşürmek için yapılan parasal sıkılaştırmanın büyüme ve istihdam cinsinden maliyeti beklenenden çok yüksek oluyor.

"BU KISIR DÖNGÜDEN ÇIKMANIN TEK ÇARESİ VAR: ÖNÜMÜZDEKİ YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE, MİLLETİMİZİN SARAY YÖNETİMİNİ HEZİMETE UĞRATMASI VE ERKEN GENEL SEÇİMİN ÖNÜNÜ AÇMASI"

'Güven ruh gibidir… Bir kere terk ettiği bedene bir daha geri dönmüyor.' Ucube rejimin sebep olduğu güvensizliğin faturasını yine milletimiz ödüyor. Kasım ayı işsizlik verileri sıkı para politikasının neden olduğu istihdam ve üretim kaybının sadece beklenenden yüksek olmakla kalmadığını, aynı zamanda beklenenden çok daha erken başladığını gösteriyor. Hukuk, adalet yoksa güven de olmuyor. Rekabet gücünü arttıracak bir yapısal dönüşüm stratejisi yoksa güven de olmuyor. Büyümenin nimetleri milletin tamamına yansımıyor, sadece bir avuç yandaşın cebine gidiyorsa, güven de olmuyor. Güven olmayınca, politika faizinde yapılan her artış, para politikasındaki her sıkılaştırma çok daha fazla durgunluğa ve çok daha yüksek işsizliğe sebep oluyor. Bu kısır döngüden çıkmanın tek çaresi var: Önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde, milletimizin sandıkta ne yapsa güven vermeyen Saray yönetimini hezimete uğratması ve erken genel seçimin

önünü açması."