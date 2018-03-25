İş Adamı Cerenoğlu Güroymaklı Sporcuları Konuk Etti

Güroymaklı iş adamı Celal Cerenoğlu, Güroymaksporlularla bir araya geldi.

Sultanbeyli Bitlis İli ve İlçeleri Derneğinin de başkanı olan Cerenoğlu, Güroymaksporlu futbolcuları ilçedeki bir restoranda konuk etti.

Güroymakspor'u yakından takip ettiğini ve başarılarıyla gururlandığını ifade eden Cerenoğlu, şunları söyledi:

"Ne kadar batıda yaşıyor olsak da gözümüz gönlümüz yine Güroymak'ta oluyor. Bir iş adamı olarak belli bir yere gelebilirsin ama asla ve asla doğduğun, büyüdüğün ilçeyi unutmamak gerekiyor. Bu vesileyle batıda yaşayan özellikle Güroymak kimliğini taşıyan tüm iş adamlarımıza buradan sesleniyoruz. Sizler de bu yoldan geldiniz bu gençlerle bir araya gelmenin gururunu yaşayın."

Güroymakspor Başkanı Muzaffer Çelik ise kulüp olarak 5 yıldır bölgesel liglere katıldıklarını, 2011'de birinci olduklarını daha sonra Türkiye şampiyonasında dördüncülük elde etiklerini anlatarak, "Tabi kulüpte maddi sıkıntılarımız oluyor. Bizim hedefimiz bölgede gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporla daha güzel yerlere getirmek, gençlerimize sahip çıkmaktır." dedi.

Sporcular da etkinlikte kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Cerenoğlu'na teşekkür etti.