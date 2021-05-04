İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
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İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası

İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Lübnan merkezli ve İran'a yakınlığı ile bilinen El Meyadin kanalı, İran ve ABD'nin karşılıklı mahkum takası için anlaştığını öne sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basında mahkum takasına ilişkin çıkan haberleri yalanlayarak, "Bir mahkumu takası anlaşmasına ulaşıldığına dair raporlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

İran ve ABD arasındaki mahkum değişimi haberlerine bir yenisi daha eklendi. Lübnan merkezli ve İran'a yakınlığı ile bilinen El Meyadin kanalı, ABD ve İran'ın karşılıklı mahkum takasında anlaştıklarını iddia etti. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın ABD'de tutulan 4 İranlı mahkum karşılığında, casusluk yapmakla suçlanan 4 ABD vatandaşını serbest bırakacağını ve ABD'nin 7 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonlarını iade edileceği öne sürüldü.

ABD'DEN YALANLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basında mahkum takasına ilişkin çıkan haberleri yalanlayarak, "Bir mahkumu takası anlaşmasına ulaşıldığına dair raporlar doğru değil" ifadelerini kullandı. Price, "Söylediğimiz gibi, her zaman İran'da gözaltına alınan veya kaybolan Amerikalıları gündeme getiriyoruz. Onları aileleriyle yeniden bir araya getirene kadar durmayacağız" dedi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain ise katıldığı bir televizyon programında, mahkum takasında anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını, İran'da tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının serbest bırakılması konusunda bir anlaşma olmadığını açıkladı. "Onları serbest bırakmak için çok çalışıyoruz" diyen Klain, "Bunu her zaman gündeme getiriyoruz, ancak şu ana kadar bir anlaşma yok" dedi.

400 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA BIRAKILACAK

İran devlet televizyonu ise emniyet birimlerine dayandırdığı haberinde, casusluk suçlamasıyla 3 Nisan 2016'dan bu yana İran'da tutuklu bulunan İran-İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in 400 milyon pound karşılığında serbest bırakılabileceğini iddia etti. Zaghari-Ratcliffe, İran hükümetini devirme planı yapmaktan suçlu bulunduktan sonra 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve serbest bırakılmıştı. Geçen hafta ise Zaghari-Ratcliffe, 2009 yılında ingiltere'nin başkenti Londra'daki İran Büyükelçiliği önünde bir protestoya katıldığı için "sisteme karşı propaganda" yapmak suçundan 1 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

İNGİLTERE'DEN YALANLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, İran devlet televizyonu tarafından servis edilen Zaghari-Ratcliffe'nin serbest bırakılmasına ilişkin haberi yalanlayarak, böyle bir anlaşmanın İran ve İngiltere arasında yapılmadığını aktardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
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Lübnan merkezli ve İran'a yakınlığı ile bilinen El Meyadin kanalı, İran ve ABD'nin karşılıklı mahkum takası için anlaştığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bir mahkumu takası anlaşmasına ulaşıldığına dair raporlar doğru değil" dedi.

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