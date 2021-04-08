İran: "Tüm yaptırımların kaldırılması hakkında müzakere halindeyiz"
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İran: "Tüm yaptırımların kaldırılması hakkında müzakere halindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran: 'Tüm yaptırımların kaldırılması hakkında müzakere halindeyiz'

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, ABD yaptırımlarının aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etmediklerini belirterek, "Tüm yaptırmaların tek seferde kaldırılması üzerine müzakere halindeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, ABD yaptırımlarının aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etmediklerini belirterek, "Tüm yaptırmaların tek seferde kaldırılması üzerine müzakere halindeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı görüşme sonrası İran basınına konuştu. Erakçi, Viyana'da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Viyana'da iki ayrı komisyon toplandı. Bir komisyonda yaptırımlar konusu ele alınırken, diğerinde ise nükleer program görüşüldü. Bu görüşmelerde her iki konu da etraflıca değerlendirildi" dedi.

Viyana görüşmelerinde yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması yönünde sunulan teklife karşı olduklarını belirten Erakçi, "Tüm yaptırmaların tek seferde kaldırılması üzerine müzakere halindeyiz. Aşamalı olarak yaptırımların kaldırılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Nükleer faaliyetlerimizi yeniden düzenleyeceğiz"

Nükleer faaliyetler konusunda taahhütlerine dönmeye hazır olduklarını kaydeden Erakçi, "ABD, hem Trump dönemi yaptırımlarını hem de nükleer anlaşma kapsamında uygulaman yaptırımları kaldırdıktan sonra biz bunu test edeceğiz. Ardından nükleer faaliyetlerimizi yeniden düzenlemeye hazır olacağız" dedi.

İran ve 4+1 ülkeleri ile 6 Nisan Salı günü Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ikinci oturumu yarın düzenlenecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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