İran nükleer anlaşmasına taraf devletler Viyana'da 'olağanüstü' toplanacak

Tahran yönetimi, İran nükleer anlaşmasına taraf devletlerle Viyana'da "olağanüstü" bir toplantıya katılacaklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (İran Nükleer Anlaşması'nı) 28 Temmuz'da Viyana'da görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapılması konusunda uzlaşıldı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "yeni durumu" görüşmek üzere Avrupalı taraflardan böyle bir toplantı yapılması talebi geldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle