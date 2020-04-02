İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
02.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:56
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.
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Kaynak: AA