İran'dan İsrail'e Tehdit Gibi Sözler: Aptalca Bir Şey Yaparlarsa Hayfa ve Tel Aviv'i Yok Ederiz

Reuters haber ajansı, İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi'nin İsrail'e yönelik sert sözlerini son dakika olarak duyurdu. Hatemi, İsrail'in İran'a karşı aptalca bir hamlede bulunması durumunda İran'ın Hayfa ve Tel Aviv'i yok edeceğini söyledi.

Ülkede oldukça etkili bir konumda olan din adamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İsrail'e yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

İran Uzmanlar Konseyi'nin en kıdemli üyelerinden biri olan Hatemi, 'Batı'nın baskısına rağmen ve İsrail'in aptalca bir şey yapması durumunda Tel Aviv ve Hayfa'yı yok edeceğini göstermesi için' İran'ın askeri kapasitesini genişleteceğini söyledi.

Hatemi, cuma hutbesinde Batılı ülkelere yönelik de çok sert ifadeler kullandı.

İran'ın nükleer anlaşmaya imza koyan Avrupalı ülkelere güvenmemesi gerektiğini belirten Hatemi, "ABD çok fazla bir şey yapamaz. Onlar sürekli İran rejiminin düşüşünü hedefliyor. Avrupalı imzacılara da güvenemeyiz. İran'ın düşmanlarına güvenilemez" dedi.