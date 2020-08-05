İran'dan ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki
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İran'dan ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

İran'dan ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki
05.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:30

İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle sözleşme imzalamasına tepki gösterdi.

Anlaşmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ettiğinin altını çizen Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmanın Suriye topraklarında yasa dışı işgalci bir güç olan ABD tarafından imzalanmasının hukuki geçerliliği yoktur ve bu ülkenin Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamak için attığı bir başka adımdır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
9876: tüm dünya ülkeleri abdye kanadaya karşı ttavır almalıdır işte bu yüzden abd nato kanada işgalcileri kalleşleri tüm dünyayı askeri üslerle hegomonyaları altına alarak hiçbirr ülkenin nato dışında askeri üsler kurmamaları için adeta bu zalimler tüm dünyaya lanetçe çökmüştür düşünün afrika asırlardır askeri ittifak kursaydı şuan abd kanada nato afrikayı tüm dünyayı hegomonyaları altına alabilirmiydi abd kalleşi işgalcisi lanetleri tüm dünyaya tehdit bela işgal darbe hep aynı senaryoları olanlanetti
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543298: tüm dünya ülkeleri kalleş işgalci abdye karşı birleşmelidir artık bu zamanda dünyada barrıştan yana konuşmak asla mümkün değil abd tüm dünya ülkelerinin başına bela olarak tüm dünyayı kasoka savaşlara iç çatışmalara işgallere daha nicesi bilinmeyenlere sürüklüyor abd kalleşi işgalcisi dünyanın en utanmaz lanetli ülkesidir cehennem abd kalleşi işgalcileri gibi zalimleri bekliyor hemde cayır cayır abd kalleşi işgalcisi israil beslemesi olan düzembaz ülkenin tekidir abd kalleşi dünyaya beladır
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654362: abd tüm dünyayı kalleşce işgalci olarak sömürerek dünya süper gücü olduğunu iddia ediyor siz buna inanabiliyormusuz abd kalleşi asırlardır tüm dünyayı sömürmese sizce dünyaya jandarmalık polisik görevi altında sömürü işgal darbe yapabilirmiydi abd kalleşi işgalcisi dünyanın yüz karası utanmaz yüzleri kızarmaz alçak lanetlilerdir abd kalleşi işgalcisi tüm dünyaya azap gibi çökerek sömürerek afrikada çocuk işçiliğini kendi çıkarları için yaptırarak dünyaya asırlardır bela oluyor
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