İran'da Devrim Muhafızları'na İntihar Saldırısı: 20 Ölü

İran'da, Devrim Muhafızlarını taşıyan bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırıda 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

IRNA, saldırının Zahedan ve Kaş kentlerini bağlayan yolda düzenlendiğini bildirdi.

Reuters ajansına göre, Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede bazı militan grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının aktif oldukları biliniyor.

Saldırıyı, Sünni militan grup Ceyş el Adl üstlendi.

Grup, otobüsteki "40 yolcunun tümünün" öldüğünü iddia etti.

İran yetkililerinden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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