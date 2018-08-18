İran'da 6 Kişi İdam Edildi

İran'ın Meşhed kentinde çete kurarak gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişi idam edildi.

İran devlet televizyonunun, Horasan-ı Rezevi Eyaleti'nin adli ve güvenlik makamlarına dayandırdığı haberine göre, gasp ve hırsızlık çetesi kurmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 kişinin hükmü bu sabah infaz edildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Horasan-ı Rezevi Merkez Savcısı Siyasi Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Hasan Haydari, 4 Nolu İslami İnkılap Mahkemesi'nin verdiği kararın ülkenin Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından cezanın infaz edildiğini belirtti.

-"İdamlar, huzuru bozanlar için ibret olmalıdır"

Haydari, idam edilenlerin "ihtiyaç sahibi kişiler olmadıklarına" dikkati çekerek, "Çetenin başındaki kişi daha önce kuyumculuk yapıyordu, o yüzden çanta ticareti yapan kuyumcuları tanıyordu. Bu çete, son olarak Meşhed-Tahran arasında yolculuk yapan bir vatandaştan 4 kilo altın çaldı. İdamlar, başkalarının malında gözü olan, toplumun huzur ve güvenliğini bozan kişiler için de ibret olmalıdır." ifadelerini kullandı.