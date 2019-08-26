İran alıkonulan tankerdeki petrolün satıldığını açıkladı

26.08.2019 12:34

İran, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin yaklaşık 50 gün alıkoyduğu tankerdeki ham petrolün satıldığını bildirdi.

İran hükümetinin sözcüsü Ali Rebii, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Adrian Darya-1" tankerindeki ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını kaydetti.

Rebii, alıcının, tankerin nihai varış noktasına karar vereceğini belirtirken, satış koşullarına ilişkin bilgi vermedi.

Ali Rebii, dünyanın "ABD'nin başkalarının iç işlerine müdahale etme ve iç işlerini gözleme noktasında yanlış politikasına tanıklık ettiğini" söyledi.

"Adrian Darya-1" tankeri, piyasa değeri yaklaşık 130 milyon dolar olan 2,1 milyon varil ham petrol taşıyordu.

Ham petrolün alıcısının ABD yaptırımlarının hedefi olabileceği ifade ediliyor.

Tanker krizi



İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.



İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.?



Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA