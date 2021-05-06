Iraklı Orta Doğu uzmanı Hekim, Tahran ve Riyad'ın kısa vadede anlaşmaya varacağı görüşünde Açıklaması
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Iraklı Orta Doğu uzmanı Hekim, Tahran ve Riyad'ın kısa vadede anlaşmaya varacağı görüşünde Açıklaması

Iraklı Orta Doğu uzmanı Hekim, Tahran ve Riyad'ın kısa vadede anlaşmaya varacağı görüşünde Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Iraklı gazeteci ve Orta Doğu uzmanı Muhammed Ali el-Hekim, bölgenin daha fazla soruna tahammülü olmadığını belirterek, İran ile Suudi Arabistan'ın kısa sürede bir anlaşmaya varacağını ifade etti.

Iraklı gazeteci ve Orta Doğu uzmanı Muhammed Ali el-Hekim, bölgenin daha fazla soruna tahammülü olmadığını belirterek, İran ile Suudi Arabistan'ın kısa sürede bir anlaşmaya varacağını ifade etti.

İran'da Arapça yayın yapan "Alnakhil" haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni ve Orta Doğu uzmanı Irak asıllı Hekim, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen müzakereleri AA muhabirine değerlendirdi.

Tahran'ın Riyad ile müzakerelere hazır olduğunu ve bunu birkaç kez ilan ettiğini söyleyen Hekim, Suudi Arabistan'ın da Yemen'deki gelişmeler ve ABD'de Joe Biden'ın göreve başlamasıyla bu yönde adım attığını dile getirdi.

-"Orta Doğu'daki sorunlar zirveye çıktı"

Orta Doğu'nun daha fazla soruna tahammülü kalmadığını vurgulayan Hekim, "Suudi Arabistan ve İran ortak bir noktada anlaşmaya varacaktır. Fakat bu kalıcı olmayacak. İran ve direniş cephesi olarak isimlendirilen güçler ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilaflar sona ermeyecek." dedi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki sorunların yapısal olduğunu ve iki tarafın da bunu bilerek adım attığını kaydeden Hekim, şöyle devam etti:

"İran hiçbir ülkeyle sorunu olmadığını ve Suudi Arabistan ile müzakereleri memnuniyetle karşıladığını dile getiriyor ve ortak bir paydada buluşabilmek için elini uzatıyor. Orta Doğu'daki sorunlar zirveye çıktı ve bunların bir nebze de olsa çözülmesi gerekiyor."

Tahran-Riyad müzakerelerinin Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'e etkisi

Tahran-Riyad müzakerelerinin Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan başta olmak üzere pek çok konuyu kapsayacağını belirten Hekim, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki bir anlaşma, bölgenin huzuru için çok önemli. Anlaşma sağlanırsa bölgedeki tüm cepheler buna dahil olur. Suriye ve Irak gibi ülkeler de hesaplaşma alanı olmaktan çıkar." dedi.

İran, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde mesaj beklerken açıklama Veliaht Prens'ten geldi

Hekim, iki ülke arasındaki "gizli görüşmelere" ilişkin ise şunları kaydetti:

"İran görüşmelerin önce alt düzeyde olmasını önerdi ancak Suudi Arabistan bunu kabul etmedi ve üst düzeyde olmasını istedi. Bu nedenle görüşmeler üst düzeyde gerçekleşti. İran, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde olumlu bir mesaj beklerken (Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman'ın bizzat kendisi Tahran ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu."

Suudi Arabistan'ın İran adımında Viyana görüşmelerinin etkisi

İran ile 4+1 ülkeleri ve ABD arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelerin de Tahran-Riyad yakınlaşmasında etkili olduğunu söyleyen Hekim, şöyle konuştu:

"Riyad, İran ve bölgedeki diğer güçler ile köprüleri tamamen atmak ve dönüş yolunu kapatmak istemiyor. Daha ılımlı bir politika izlemeyi düşünüyor ancak bence biraz geç hareket etti. İran, Viyana'da bir anlaşmaya varabilirse Suudi Arabistan tam olarak yalnızlaşacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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