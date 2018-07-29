Irak İnsan Hakları'ndan Gösteri Açıklaması

Irak'ın Basra kentinde, devletin yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan halk, sokaklardan ayrılmıyor.

Irak'ın Basra kentinde 9 Temmuz'da başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Tüm ülkeye yayılan gösterilerin ilk olarak başladığı Basra kentinde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki aksaklık sebebiyle başlayan gösterilerin bugün de devam ettiği öğrenildi. Kentteki Kurna petrol sahasına giden yolu lastikler yakarak kapatan protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Göstericilerin kurduğu çadırları kaldırmak isteyen güvenlik güçleri mensupları arasında tartışma yaşandı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden sükunet çağrısı

Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yayınladığı yazılı açıklamada ülkede 3 haftadan beri devam eden gösterilerde sadece Zikar kentinde toplamda 90 kişinin yaralandığını belirtti. Komiserlik, "Şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde 66'sı güvenlik güçleri mensubu ve 24'ü gösterici olmak üzere toplam 90 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alınan 38 göstericinin serbest bırakıldığına dikkat çeken bildiri, güvenlik güçlerini göstericileri korumaya çağırırken göstericileri şiddetten uzak durmaya davet etti. - ERBİL