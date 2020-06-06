Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fouad Baki oldu
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Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fouad Baki oldu

Irak'ta Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümetinde Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Fouad Baki'nin parlamentodan onay aldığı bildirildi.

Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fouad Baki oldu
06.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:53

Irak'ta Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümetinde Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Fouad Baki'nin parlamentodan onay aldığı bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sadece 15 bakanın güvenoyu alarak Meclis'ten geçebildiği 22 kişilik kabinesinde Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Fouad Baki'nin parlamentodan onay aldığı kaydedildi. Kazımi, kabine üyelerinin tamamlanması için siyasi gruplardan destek isterken, ülkedeki mali krizin nedenini ise "hazinenin boş olması" ile açıklamıştı. Irak'ta 7 Mayıs'ta Kazimi hükümeti 15 bakanı güvenoyu alırken, 5 bakan onay alamamıştı. Dışişleri Bakanlığı'n da olduğu  2 bakanlığın oylaması ise ertelenmişti.


Kaynak: DHA

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