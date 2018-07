İpekböceği kadınların yüzünü güldürdü

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde ipekböcekçiliği kadınların yüzünü güldürdü. Pilot bölge seçilen köyde kadınlar evlerinin bazı odalarını bile ipekböceği yetiştirmek için ayırdı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Başkavak köyünde devlet desteğiyle kurulan ipekböceği çiftlikleri kadınların yüzünü güldürüyor. Evlerinin bazı odalarını bile ipekböceği yetiştirmek için ayıran kadınlar, kozaları satarak gelir elde ediyor. Bölgede ilk defa kurulan sistemle köylülerin para kazanmaya başladığını belirten Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomi Daire Başkanı Salih Sancar, bu yıl yaklaşık 400 çiftçi aileye bu sistem sayesinde iş kurduklarını söyledi. Başkavak köyünü pilot bölge seçtiklerini anlatan Sancar, "Proje kapsamında bütün masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Uygulama sonucu çok güzel değerler elde ettik. Umuyorum ki bu saatten sonrada daha fazla yaygınlaşır. Savur ilçesi Başkavak köyünün dut ağaçlarının yoğun olmasından dolayı burayı seçtik. Çünkü ipek böceklerinin temel besinleri dut yapraklarıdır" dedi.

Başkavak köyünün yanı sına Yeşilli ve Kızıltepe'deki bazı köylerde yaşayan birkaç aileyi de projeye dahil ettiklerini dile getiren Sancar, "Bizler bunu bir pilot uygulama olarak gerçekleştirdik. Başarılı olunması halinde daha yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Pilot olması neticesiyle bütün giderler belediyemiz tarafından karşılandı. İpekböceği yetiştiriciliğinin daha çok çiftçimizin katılımıyla daha geniş bir alana yayılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Çiftçiler para kazanmaya başladı"

Ziraat Mühendisi Sevda Aydın ise, projeyi hayata geçirmenin tek nedeninin kırsal kesimdeki yoksul ailelere ek gelir sağlamak olduğunu dile getirdi. Çiftçilerin herhangi bir masrafının olmadığını anlatan Aydın, "Bizler ailelerimiz için Bursa'dan eğitimciler getirdik ve eğitim verdik. Verilen eğitim sonrası malzemeler dağıtıldı. İpekböceklerimiz Şanlıurfa'dan getirildi. Hiç bekletmeden üreticilerimize dağıtımını yaptık. Her hafta kontrol mühendisleri olarak çiftçilerimizi kontrol etmek amaçlı buraya geliyoruz. 40 günlük bir süreleri var. Yaklaşık her kutunun içinde 20 bin böcek bulunmaktadır. Bu böceklerin ölmemesi durumunda köylülerimiz binlerce lira kazanacaktır" ifadelerinde bulundu.

"Devlet sayesinde para kazanmaya başladık"

İpekböceği sayesinde iş sahibi olduğunu kaydeden Mesude Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böcekler ilk bizlere geldiğinde hiç tepki göstermeden aldık. Bu devletin bize verdiği bir iş imkanıdır. Hiç görmediğimiz bir böcek türü. Böceklere bakmak bizlere büyük bir mutluluk verdi. Kendi ellerimizle besledik. Onların yapraklarını ufak ufak doğrayarak hazırladık. Nasıl çocuklarımıza bakıyorsak, onlara da öyle bakmaya başladık. Kozaların oluşması çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir ş yaptığımızın farkına vardık. Bizler bu işi daha ileri götürmek istiyoruz."

"Eşim işi bırakıp benimle çalışmaya başladı"

Savur ilçesinde ilk defa ipekböceği yetiştiriciliği yaptıklarını anlatan Fatma Aras ise, şunları söyledi:

"Böcekler ellimize ulaştığı zaman bunların ne olduğunu anlamadım. Yavaş yavaş ne olduklarını öğrendim. Onlara bakmaya başladım. Yaprakları kendi ellerim ile ufalayarak onların önüne bıraktım. İlk başlarda fazla yaprak yemiyorlardı. Büyümeye başladıkça daha fazla yaprak yemeye başladılar. Bizim yaklaşık 120 bin böceğimiz var. Yaprakları yetiştirmekte baya zorlanıyoruz. Bakımları bazen bizleri zorluyor. Eşim işe gittiği zamanlar ben tek başıma bakmak zorunda kalıyorum. Belli bir yerden sonra eşim de işe gitmemeye başladı. O da benimle beraber böceklere bakmaya başladı."